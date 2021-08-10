Прямой эфир

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?

10 августа 2021 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и в YouTube.

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-1

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-3

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-5

Встреча с главой государства предсказуемо вызвала большой интерес не только у белорусов, но и за рубежом. Разговор с Президентом смотрели в Украине, в России и в Казахстане. Об этом можно судить по комментариям в интернет-пространстве.

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-8

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-10

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-12

Что интересно, многие благодарили Александра Лукашенко и восхищались его речью. Украинцы и россияне хвалили нашего главу государства за его позицию, за то, что он сумел сохранить страну, мир и спокойствие в Беларуси.

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-15

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-17

«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?-19

Ольга Шерснева, СТВ:
Особенно активны были украинцы, и это понятно. Они прошли в своей стране несколько революций, но обещанной сладкой жизни так и не дождались. Неудивительно, что многие комментарии были весьма эмоциональны и комплиментарны.

Читайте также:

Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко

Александр Лукашенко: «Даже если вы угробите Президента, на что вы рассчитываете, уже поздно»

«Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту». Лукашенко о переговорах с Путиным

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?
10 августа 2021 06:20

«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?

«Примерным путём рискнула пойти Швеция». Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь противостояла пандемии
10 августа 2021 06:15

«Примерным путём рискнула пойти Швеция». Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь противостояла пандемии

Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко
09 августа 2021 19:02

Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко