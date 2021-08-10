«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?

Новости Беларуси. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и в YouTube.
Новости Беларуси. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и в YouTube.
Встреча с главой государства предсказуемо вызвала большой интерес не только у белорусов, но и за рубежом. Разговор с Президентом смотрели в Украине, в России и в Казахстане. Об этом можно судить по комментариям в интернет-пространстве.
Что интересно, многие благодарили Александра Лукашенко и восхищались его речью. Украинцы и россияне хвалили нашего главу государства за его позицию, за то, что он сумел сохранить страну, мир и спокойствие в Беларуси.
Ольга Шерснева, СТВ:
Особенно активны были украинцы, и это понятно. Они прошли в своей стране несколько революций, но обещанной сладкой жизни так и не дождались. Неудивительно, что многие комментарии были весьма эмоциональны и комплиментарны.
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