«Речь Лукашенко змагару как чёрту ладан». Как пользователи Сети комментировали «Большой разговор с Президентом»?

Новости Беларуси. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию « Большо го разговор а » с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и в YouTube.

Встреча с главой государства предсказуемо вызвала большой интерес не только у белорусов, но и за рубежом. Разговор с Президентом смотрели в Украине, в России и в Казахстане. Об этом можно судить по комментариям в интернет-пространстве.