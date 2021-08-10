«Примерным путём рискнула пойти Швеция». Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь противостояла пандемии

Во Дворец Независимости были приглашены порядка 300 гостей. Среди них – журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества, зарубежные гости. Темы звучали самые разные. Прежде всего, разговор начался с экономического блока. Пандемийный кризис очень сильно пошатнул многие страны. Тем временем белорусы, не закрывшись во время мировой паники, удержали экономику на плаву. И не только. Нарастили экспорт на треть. А все потому, как отметил глава государства, что мы не обезумели и не ввели комендантский час. За это Беларусь критиковали, называя принимаемые решения диктаторскими. Но Президент публично ответил на эти упреки. Чтобы диктовать свои условия в мире, нужно иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет, поэтому наш Президент никогда ничего не диктовал и диктовать не собирается. Во главе угла – исключительно обеспечение безопасности и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы отказались от этого локдауна. Нас били, молотили как хотели только, нас критиковали все, ленивый только не критиковал за наши подходы. Примерным путем рискнула пойти Швеция, но на середине пути ее укатали так, что министр здравоохранения и власти начали извиняться за те ошибки, которые они допустили. Но, правда, надо сказать, что там был и всплеск очень жестокий по заболеваемости и смертности. Поэтому основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей – амбулаторный этап, клинический этап тому, кому надо было, и санаторный на реабилитацию. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем, а это немалые деньги, но люди дороже.

Пытаются сегодня сломить страну санкциями и различными провокациями, но странно, что за этот год для тех, у кого по отношению к нам недружественная политика, так и не дошло: Беларусь – суверенное и независимое государство, у которого свой голос и свой путь. Как отметил Президент, события 2020 года на многие вещи заставили посмотреть по-иному. Фактически получилось расставить все точки и выяснить, кто друг, а кто враг. С теми, кто спустя время готов признать свои ошибки, государство готово вести диалог.

За восемь часов обсудили множество вопросов и тем, но главная цель таких разговоров – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше. Как решаются существующие вопросы? Открытость диалога – показатель: государство проблемы видит и не закрывает на них глаза.

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