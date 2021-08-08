Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:

Сотрудники ОМОН ощутили какую-то внутреннюю борьбу, вот это давление, но от этого мы еще больше закалились, от этого мы еще крепче стали.