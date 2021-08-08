Прямой эфир

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»

08 августа 2021 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»-1

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники ОМОН ощутили какую-то внутреннюю борьбу, вот это давление, но от этого мы еще больше закалились, от этого мы еще крепче стали.

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»-4

Александр Шпаковский, политолог:
В конечном счете очень неправильная оценка, что победили силовики. Не так. Победил белорусский народ. Белорусский народ отстоял свое право, свой выбор, свое желание развиваться суверенно, развиваться так, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам, а не пожеланиям неких забугорных координаторов.

«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко. Подробнее здесь.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Шпаковский # Валентин Пашкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие
08 августа 2021 15:38

«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»
08 августа 2021 15:35

Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину
08 августа 2021 15:27

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину