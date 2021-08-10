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«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?

10 августа 2021 06:20
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Новости Беларуси. Выступление Президента слушали миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грядущие изменения Конституции, правильность действий, выбранных во время пандемии – эти и другие темы нашли живой отклик у жителей нашей страны.

«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?-1

Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты:
Президент начал свое выступление с того, что обратился к Конституции и к изменениям, которые должны внести. Я участвовала в двух конституционных площадках и слышала мнения людей, юристов, практиков. Полагаю, что те предложения, которые были сделаны, имеют вес, значение определенное. И когда Конституционная комиссия, которая сейчас работает над новым проектом, учтет их, может быть, изменения, которые будут в Конституции, не изменят нашу социальную жизнь, потому что она у нас достаточно стабильная. Но изменят некоторые процедурные подходы.

«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?-4

Андрей Ярошевич, председатель Гродненского городского объединения профсоюзов:
Очень доволен тем, что Президент говорит – его слова не расходятся с делами. Он в сложное время 2020 года, в эту пандемию, не дал нам сесть по домам, потерять свою работу, средства к существованию. Мы работали. В то же время работали наши больницы, мы как профсоюзы тоже им помогали, покупали и аппараты ИВЛ, мы помогали нашим врачам. И когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой.

# Большой разговор с Президентом # общество # Маргарита Жорова # Андрей Ярошевич # Фотофакт

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