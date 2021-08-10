«Когда мы вместе, тогда можно справиться с любой бедой». Что говорят белорусы о «Большом разговоре»?

Новости Беларуси. Выступление Президента слушали миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грядущие изменения Конституции, правильность действий, выбранных во время пандемии – эти и другие темы нашли живой отклик у жителей нашей страны.

Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты:

Президент начал свое выступление с того, что обратился к Конституции и к изменениям, которые должны внести. Я участвовала в двух конституционных площадках и слышала мнения людей, юристов, практиков. Полагаю, что те предложения, которые были сделаны, имеют вес, значение определенное. И когда Конституционная комиссия, которая сейчас работает над новым проектом, учтет их, может быть, изменения, которые будут в Конституции, не изменят нашу социальную жизнь, потому что она у нас достаточно стабильная. Но изменят некоторые процедурные подходы.