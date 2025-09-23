Автобусы на контроле – ГАИ Минска проверит безопасность перевозок

Автобусы на контроле ГАИ. На территории Минска инспекторы проводят профилактическое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель – предупредить и выявить нарушения законодательства со стороны перевозчиков.

Татьяна Соколинская, ВРИОД начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: Внимание инспекторов будет обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями правил дорожного движения. Также инспекторами будет осуществляться контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия будут применяться ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В ГАИ напоминают: в случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как шоферы, так и должностные лица, которые ответственны за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Отметим, на сегодня синоптики прогнозируют дожди. В такую погоду автолюбителям важно выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать боковой интервал и дистанцию. Такие правила диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь.