Доктор военных наук: все наши достижения, которые есть сегодня, мы получили под этим флагом

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Николай Евгеньевич, у меня вопрос такой. Мы можем говорить о том, что красно-зеленый флаг – это флаг Победы, правда? Вы сами сказали, что можем апеллировать к советскому знамени – это мощное знамя, которое ассоциировалось во всем мире с сильной державой. Красно-зеленый флаг, который сейчас у нас государственный, тоже называется флагом Победы, потому что мы по сути прошли эти полгода, победив то и тех, кто пытался сломать нашу страну. Насколько сильный этот образ нынешнего государственного флага?

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Мы еще не проводили социальное исследование в этой области – может быть, стоит. Давайте я возьму на своем примере. Я вырос под этим флагом. Этот флаг появился в 1951 году, и многие сегодня пытаются найти объяснения, почему он появился именно в это время. Одна из составляющих того, что наша республика после Великой Отечественной войны стала членом ООН. Вы помните, это было в 1945 году. Кирилл Казаков:

Фактически международное признание страны.

Николай Бузин:

Правильно, мы учредители, но я почему хочу сказать именно члены организации. По одной простой причине, мы стали два организма – Советский Союз и его составные элементы – Украина и Беларусь. Такого никогда не было. Все остальные были самостоятельные государства. Но исходя из того, сколько наша маленькая страна (на тот момент союзное государство в рамках СССР) вынесла в Великую Отечественную войну, нам было дано это право. И сегодня мы правопреемники этой страны.

Но еще есть один момент, о котором никто почему-то не хочет говорить. В 1947 году все союзные государства Советского Союза имели право создать свой флаг. Мы как самостоятельное государство создали свой флаг, он известен всему миру. Уже с 1951 года он используется на всех просторах во всем мире: и в ООН, и в других организациях. У нас выросло не одно поколение, как мы говорим, 20 лет – это смена поколений. Практически до 1991 года – 40 лет использовался этот флаг. Я до сих пор помню как в пионерском лагере стоял на линейке, подымался белорусский флаг и играл белорусский гимн. Белорусский гимн при Советском Союзе, так оно было. Почему-то сейчас говорят, что белорусские ценности кем-то когда-то в Советском Союзе замалчивались. У нас были белорусские школы. Мы нормально развивались в этой области.

А теперь с точки зрения восприятия – 75 % нашего населения в 1995 году проголосовало за этот флаг. О чем это говорит? Это восприятие белорусами вот этого знамени, в том числе знамени победы, знамени нашей государственности. Давайте будем честны друг перед другом, да и любой человек пусть послушает. Мы как государство появились в 1991 году – самостоятельное, со всеми атрибутами, как положено, вне состава кого бы то ни было. Мы развиваемся 30 лет практически. Все наши достижения, которые есть сегодня, мы получили под этим флагом. А сегодня давайте сделаем так: перечеркнем это знамя и возьмем что-то со стороны. И скажем: «Вот это наш новый». Почему?