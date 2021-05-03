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«Отчаиваться не стоит, ещё май своё возьмёт и тепло будет». Что говорит о погоде в Беларуси начальник службы метеопрогнозов Белгидромета

03 мая 2021 21:04
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра синоптики объявили еще 2 мая. Местами его скорость достигает около 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отчаиваться не стоит, ещё май своё возьмёт и тепло будет». Что говорит о погоде в Беларуси начальник службы метеопрогнозов Белгидромета-1

Виной тому циклон Даниэль, который пришел в Беларусь этой ночью. Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом. На 3 мая прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Выше 15 градусов температура воздуха не поднимется. По информации Белгидромета, ждать потепления до конца рабочей недели не стоит. Но и аномалии в этом никакой нет.

«Отчаиваться не стоит, ещё май своё возьмёт и тепло будет». Что говорит о погоде в Беларуси начальник службы метеопрогнозов Белгидромета-4

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В этом году у нас зимний сезон был в принципе стандартный для территории Беларуси. Весенний сезон тоже пока не отмечается у нас какими-то существенными аномалиями, март был даже выше нормы. Обычно май – месяц контрастный, во второй половине месяца уже бывает температура повышается и до +30 градусов в отдельные годы. Поэтому пока отчаиваться не стоит, еще май свое возьмет и тепло будет.

«Отчаиваться не стоит, ещё май своё возьмёт и тепло будет». Что говорит о погоде в Беларуси начальник службы метеопрогнозов Белгидромета-7

Весенние капризы стоит переждать, сохраняя элементарные правила: в ветреную погоду держаться подальше от шатких конструкций и не оставлять авто вблизи деревьев, теплее одеваться и в случае какой-либо угрозы обращаться к спасателям.

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Фотофакт

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