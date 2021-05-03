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«Здесь около 700 отзывов». Владелец отеля показал книгу, в которой оставили мнения знаменитые гости «Славянского базара»

03 мая 2021 21:02
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Новости Беларуси. Иностранные гости и участники Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» смогут посетить форум без визы. Для пересечения границы достаточно будет предъявить билет на мероприятия в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск». Безвизовый въезд в нашу страну будет разрешен жителям более чем из 70 стран. В этом году Международный форум пройдет с 14 по 19 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь около 700 отзывов». Владелец отеля показал книгу, в которой оставили мнения знаменитые гости «Славянского базара»-1

По традиции в фестивальные дни в городе царит своя атмосфера. Многие уже не представляют лета без славянского форума, хотя некоторые так и норовят испортить летний праздник, отговаривая артистов не приезжать на фестиваль. Единицы отказавшихся, скорее всего, лишили себя праздника. Виктор Пралич продолжит тему.

«Здесь около 700 отзывов». Владелец отеля показал книгу, в которой оставили мнения знаменитые гости «Славянского базара»-4

Александр Ходосов связан со «Славянском базаром» с первых позывных фестиваля. В его гостинице останавливаются звезды разных величин. Вместе с форумом росла и эта книга отзывов. За десятилетия здесь оставили свои мнения сотни фестивальных гостей.

«Здесь около 700 отзывов». Владелец отеля показал книгу, в которой оставили мнения знаменитые гости «Славянского базара»-7

Александр Ходосов, генеральный директор отеля:
Здесь около 700 отзывов. Первый том этой книги, которой без малого 30 лет, но она такая реликвия. В ней столько много сказано, здесь столько великих людей, здесь такие искренние их мысли!

Уже приобрела билет. Белоруска рассказала, почему так сильно ждет каждый «Славянский базар» – подробности здесь.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Александр Ходосов # Виктор Пралич # Фотофакт

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