Доктор Комаровский о коронавирусе в Беларуси: «Если бы я был президентом, я бы пошёл по этому пути»

Евгений Комаровский, кандидат медицинских наук, телеведущий (Украина):

Так, как сделал Батька в Беларуси – это взять на себя политическую ответственность. Политическую ответственность за народ. Сейчас, я думаю, что все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Мечтают. Потому что для них это будет пример – вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы, у нас такого нет.

Они больше всего не хотят, чтобы им ставили потом Батьку в пример. Но еще раз говорю: кто-то должен взять на себя ответственность. И я почти уверен в том, что когда Лукашенко принимал это решение, это было не единоличное решение, потому что рядом с ним были врачи, эпидемиологи, Академия наук. И они знали, когда давали ему эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так, но смогли взять это на себя.

Еще раз говорю: мы не знаем сегодня – правильно или нет. Но если бы я был президентом, я бы пошел по этому пути.

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Доктор Комаровский – именно под таким именем известен украинский врач и шоумен – стал популярен благодаря интернету.