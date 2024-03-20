В Беларуси испекли космические пряники! Как страна поддерживает Марину Василевскую?

Новости Беларуси. Звездная миссия трогает сердца и вызывает гордость за страну. Все разговоры в эти дни о небе! Белорусы направляют слова поддержки экипажу 21-й космической экспедиции, в составе которого наша соотечественница. Первый космонавт суверенной Беларуси – это звание будет носить Марина Василевская. Предполетное волнение вместе с ней, кажется, переживает каждый белорус. Космической темой охвачена вся страна. На что вдохновляет историческое событие? Расскажет Галина Буро. Земля в иллюминаторе – меньше суток до старта. В Гродненском музыкальном колледже в честь такого события разучили ноты гимна космонавтики и записали видеопривет.

«Трава у дома» – именно эту песню по многолетней традиции экипаж корабля слушает перед отправлением на космодром. Уже завтра хит прозвучит и для нашей Марины Василевской. А пока гродненские музыканты в авторской аранжировке композицию отправили через соцсети.

Аким Бутаков, учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа:

Столь разные инструменты, разное звучание, сделать из них ансамбль – это надо было постараться. Своей игрой мы бы хотели поддержать белорусскую космонавтку.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Это настолько важное и значимое событие в истории нашего государства, что, безусловно, мы поддержали идею наших учащихся, чтобы записать такое видео – музыкальный привет для наших космонавтов, в частности, для прекрасной Марины. Мы надеемся, что, когда они просмотрят это видеопослание, они будут наверняка знать, что мы любим их, мы ждем их возвращения на Землю и очень гордимся ими.

А в это время лимитированная партия космических пряников уже приземлилась на полки фирменных магазинов могилевской кондитерско-булочной компании. Первые пряники испекли утром, и только в этом магазине до обеда уже продали два десятка. Вот в чем секрет.

Светлана Ильенкова, инженер-технолог могилевской кондитерско-булочной компании:

Наши пряники изготовлены из натурального сырья с добавлением меда и доли патриотизма, потому что полет в космос – это еще один повод гордиться нашей страной.

Заварные сладости с фотопечатью белорусы покупают как сувениры и признаются, что есть такие жалко, а вот сохранить как память о первом полете независимой Беларуси – хорошая идея. Среди тех, кто принесет необычный пряник домой, родитель-воспитатель дома семейного типа Елена Беспалова. В ее семье сейчас шесть детей, и все они без исключения с интересом следят за космической повесткой.

Елена Беспалова, жительница Могилева:

Дети с интересом следят за историческим событием, вхождением нашей республики в космическую семью, знают, что наша белоруска отправляется в космос. И вот такой красивый пряник с фотографией наших космонавтов я принесу сегодня домой.