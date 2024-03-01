Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

В ситуации стресса у нас вырабатывается гормон стресса и адреналина. Основная задача нашего организма дальше – иметь быстрые мобилизуемые силы. Силы берутся только из глюкозы, которая в этот момент у нас в организме расходуется. Во время стресса, даже если мы не двигаемся, идет большой расход энергии. Поэтому часто люди после стресса чувствуют себя разбитыми, уставшими. Человек может подумать, что он голоден, принять большое количество сладкого, чтобы силы восполнить.