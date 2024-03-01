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Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач

01 марта 2024 15:51
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Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач-1

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
В ситуации стресса у нас вырабатывается гормон стресса и адреналина. Основная задача нашего организма дальше – иметь быстрые мобилизуемые силы. Силы берутся только из глюкозы, которая в этот момент у нас в организме расходуется. Во время стресса, даже если мы не двигаемся, идет большой расход энергии. Поэтому часто люди после стресса чувствуют себя разбитыми, уставшими. Человек может подумать, что он голоден, принять большое количество сладкого, чтобы силы восполнить.

Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач-4

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
В нашем советском прошлом нас кормили, любили едой. Мама не знала, как поддержать, например, нам давали ту самую конфетку. Когда человек вырастает, у него формируется эта взаимосвязь, это ему помогает. Возможно, это его единственный способ в этот момент выжить и справиться с эмоциями. Но хорошим это никогда не заканчивается.

Сладкое поднимает настроение. Развеиваем популярные мифы о сахаре – подробности здесь.

# Здоровье # общество # Алексей Александров # Анна Бедрицкая

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