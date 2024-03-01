Сладкое поднимает настроение. Развеиваем популярные мифы о сахаре

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Самый распространенный миф: сладкое поднимает настроение. Действительно, в книгах, кино и роликах, в соцсетях близкие люди дарят друг другу шоколад в минуты грусти. Лучший способ наладить отношения в семье – попить чайку с пирожными. А справиться со всевозможными печальными моментами поможет мороженое. Причем действовать сладкое начинает, едва только вы откусили кусочек.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Сладкий вкус – это один из базовых вкусов, которые распознает наш язык. Если мы говорим именно о вкусе сладкого, это еще не связано с действием глюкозы. До всасывания сахара, до повышения уровня его в крови еще много времени проходит. Это ощущения вкусовые, которые передаются в мозг.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Эволюционно придумано, что употребление сахара дает нам радость и счастье. Это сделано для того, чтобы мы специально употребляли сладкие продукты, чтобы мы в свое время могли убежать от саблезубого тигра, быстро сгруппироваться, убежать от нападающего медведя, чтобы у нас была энергия сделать что-то быстро и спасти свою жизнь. Сладкое приносит радость. Провокация, чтобы мы его употребляли, чтобы мы выжили. Но саблезубые тигры уже вымерли, в лесу мы не живем, медведи не нападают. Привычка употреблять сахар и сладкое осталась. Миф номер два: сладкое помогает бороться с тревогой. Согласно исследованиям, сахар снижает уровень кортизола, гормона стресса, который вырабатывается в ответ на угрозы при остром или хроническом беспокойстве. Однако действие это кратковременное. Плюс ощущение, что шоколадка помогает нам снять напряжение, прививается с детства. Исследования показали: большое количество сладкой пищи в рационе наоборот подавляет способность нервной системы противостоять стрессу и усиливает тревожность, особенно у подростков. Но к 14-15 годам вкусовые пристрастия уже практически сформировались, менять их очень трудно, как и доказать подростку, что сладкое вредно.

Алексей Александров:

Подростковый возраст – это возраст максимализма, быстроты, когда планирование еще не очень работает, последствия вреда не очень воспринимаются, потому что эти зоны мозга пока еще зреют. Взрослый язык не всегда детьми воспринимается. Мы говорим о последствиях, а они говорят об удовольствии. Мы говорим о вреде, а они говорят о преимуществах. Но как же пресловутый шоколадный батончик на экзаменах? Ведь он точно дает энергию. Да, эта ассоциативная связка давно используется в рекламных роликах и имеет рациональное зерно. Наш мозг – наиболее энергозатратный орган. Мышление, память, обработка и усвоение информации тесно связаны с уровнем глюкозы в крови. Алексей Александров:

Когда уровень глюкозы низкий, люди падают в обморок. С точки зрения активности, тонуса мозга, уровень глюкозы должен быть в норме.