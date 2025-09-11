В Беларуси показали кинодилогию «Наши символы» ко Дню народного единства

Чуть меньше недели остается до одного из самых молодых государственных праздников – Дня народного единства. В преддверии знаковой даты на экранах страны прошла премьера кинодилогии «Наши символы». Показали новую документальную картину и жителям столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина состоит из двух частей. Первая исследует историю и символику флага Беларуси. Вторая часть – фильм с элементами игрового кино. В центре сюжета группа любознательных школьников, которые получили задание и погрузились в увлекательное исследование, чтобы разгадать тайны и узнать историю белорусского герба.

Ирина Брель:

Очень интересный подход, когда сделали фильм через призму детского восприятия, когда компания детей расследует, как же на самом деле выглядел наш герб 100 лет назад, сейчас. И уже насколько это интересно для самих подростков становится, потому что это такое приключение для них.

Владимир Милош, директор студии «Летопись»:

Два фильма сделаны в разной стилистике. Мы решили чуть быть ближе к зрителю, попробовать предложить ему несколько иной подход к документальному кино. То есть здесь будет совмещение и игрового, и документального. В процессе съемок мы открывали интересные факты о создании, об истории нашего флага, нашего герба.

Кинодилогия ориентирована на широкую аудиторию и будет особенно интересна тем, кто увлекается историей и хочет немного больше узнать о тех символах, которые объединяют, формируют ценности и определяют завтрашний день.