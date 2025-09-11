Как только власть растопырит руки – жди беды! Муковозчик о событиях в Непале

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Совершенно безотносительно к тому, кто был у власти в Непале до последнего времени и кто еще придет. К тому, кто там прав, кто виноват, сколько и у кого именно копилось недовольство. К тому, кто стоит за спиной протестующих (а кто-то точно стоит) и какие цели преследует.

Давайте сегодня независимо от этих факторов посмотрим на события в Непале, вспоминая заодно и те уроки, которые, хочется верить, выучило белорусское общество.