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Как только власть растопырит руки – жди беды! Муковозчик о событиях в Непале

11 сентября 2025 18:00
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Как только власть растопырит руки – жди беды! Муковозчик о событиях в Непале-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Совершенно безотносительно к тому, кто был у власти в Непале до последнего времени и кто еще придет. К тому, кто там прав, кто виноват, сколько и у кого именно копилось недовольство. К тому, кто стоит за спиной протестующих (а кто-то точно стоит) и какие цели преследует.

Давайте сегодня независимо от этих факторов посмотрим на события в Непале, вспоминая заодно и те уроки, которые, хочется верить, выучило белорусское общество.

Белорусы могут сейчас смотреть на далекий Непал, как в зеркало. Читайте здесь.

Как только власть растопырит руки – жди беды! Муковозчик о событиях в Непале-4

Андрей Муковозчик:
Первое. На встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси 15 марта 2024 года, Александр Лукашенко говорил: «Вы должны твердо быть уверены, уже открыто об этом говорил накануне ВНС: власть растопыренными руками никто не держит. Никто в мире».

Лукашенко: следующая пятилетка будет непростой и, может быть, даже 2025 год.

А как только растопырят, как это и случилось в Непале, – жди беды. Тот правительственный дворец, который сотню лет простоял, – он кому мешал? Его ради каких светлых идеалов сожгли? Или просто надо было, чтобы в стране воцарился хаос, а заодно и сгорели все важные документы? Тогда следующий вопрос – а кому это было надо?

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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