«До конца выполнили свой воинский долг». В честь подвига Ничипорчика и Куконенко откроют мемориал в Барановичах

Новости Беларуси. О подвиге летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственных жизней не допустили других человеческих жертв, в Беларуси не только помнят, но и чтят. 20 мая в честь доблестного поступка пилотов в Барановичах на месте гибели экипажа откроют памятный мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя ровно год со дня трагедии в небе над городом. Напомним, указом Президента Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко посмертно удостоены званий Герой Беларуси. Именами пилотов названы улицы в новых микрорайонах Лиды и Барановичей, а также школы и пионерские отряды. В знак благодарности и памяти воплощенной в камне, в Военной академии также открыли мемориальную плиту Героев. В торжественном мероприятии приняли участие руководство военной альма-матер и курсанты различных факультетов.