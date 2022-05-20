«До конца выполнили свой воинский долг». В честь подвига Ничипорчика и Куконенко откроют мемориал в Барановичах
Новости Беларуси. О подвиге летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственных жизней не допустили других человеческих жертв, в Беларуси не только помнят, но и чтят. 20 мая в честь доблестного поступка пилотов в Барановичах на месте гибели экипажа откроют памятный мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя ровно год со дня трагедии в небе над городом. Напомним, указом Президента Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко посмертно удостоены званий Герой Беларуси. Именами пилотов названы улицы в новых микрорайонах Лиды и Барановичей, а также школы и пионерские отряды. В знак благодарности и памяти воплощенной в камне, в Военной академии также открыли мемориальную плиту Героев. В торжественном мероприятии приняли участие руководство военной альма-матер и курсанты различных факультетов.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Они совершили действительно героический подвиг. Отдали свои жизни, оценили жизнь других людей выше своих. Конечно, это достойно уважения. Глубочайшая скорбь. Оба выпускники Военной академии, оба были отличниками учебы. Веселые ребята, любили жизнь, до конца были верны словам присяги, до конца выполнили свой воинский долг. Поэтому мы в годовщину этой трагедии не смогли остаться в стороне и в дань уважения этим ребятам открыли памятную плиту.