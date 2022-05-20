Мужчина надругался над белорусским символом на Аллее флагов в США. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственное управление по Витебской области устанавливает обстоятельства надругательства над государственным флагом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-летний мужчина, находясь на Аллее флагов государств мира на территории США, облил краской размещенный там символ нашей страны.

После чего вывесил над ним табличку с текстом «Страна-агрессор» и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета. Свои действия мужчина фиксировал видеозаписью, которую позже разместил в интернете. В отношении него возбуждено уголовное дело.