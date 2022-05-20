Мужчина надругался над белорусским символом на Аллее флагов в США. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Следственное управление по Витебской области устанавливает обстоятельства надругательства над государственным флагом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-летний мужчина, находясь на Аллее флагов государств мира на территории США, облил краской размещенный там символ нашей страны.
После чего вывесил над ним табличку с текстом «Страна-агрессор» и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета. Свои действия мужчина фиксировал видеозаписью, которую позже разместил в интернете. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела. За надругательство над государственным флагом Республики Беларусь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый в 2020 году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка, организацию или проведение массовых беспорядков. Расследование уголовного дела продолжается.