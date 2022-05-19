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«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников

19 мая 2022 21:29
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Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает пионерское движение. Сегодня это самое многочисленное детское объединение страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси насчитывается более 600 тысяч пионеров. Значимая дата стала не только поводом для ярких мероприятий, но и дала возможность снова вспомнить об истории движения и его традициях.

«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников-1

Музей комсомола, а именно экспозиция истории пионерии. Елена Липень каждый раз посещает ее с особым трепетом. Еще бы. Женщина-пионер с полуковековым стажем. И гордо носит почетное звание пионера Беларуси. В 1990-х Елена вместе с единомышленниками стояла у истоков возрождения пионерского движения в нашей стране. Свой первый отданный салют помнит как вчера. Было это в Ленинграде.

«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников-4

Елена Липень, ветеран пионерского движения:
Принимали меня как одну из лучших в пионеры на крейсере «Аврора». После этого жизнь моя изменилась, потому что пионер – это тот человек, который показывает, должен быть примером младшим школьникам. Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению в пионеры. И другая общественная жизнь. Сажали деревья, убирали город, играли в «Зарницу», в «Орленок».

«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников-7

Руки Елены и сегодня умело завязывают красный галстук, галстук цвета знамени. Ведь это не просто один из главных символов пионерии, но и символ эпохи. Период шествий и парадов, строй сопровождали барабан, знамя и горн. Лучшие традиции того времени легли в основу современного пионерского движения. Только с небольшими изменениями. Например, цвет галстука теперь вторит цветам государственных символов Беларуси.

«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников-10

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Он двух цветов, и это, конечно же, символично. Это цвета нашего флага, Республики Беларусь. Также у нас сохранились значки октябрят. Но, конечно, в другой форме, в другом изображении. И что отрадно, на протяжении пяти лет мы еще используем вариативную символику. Она абсолютно отличается от традиционных символов тем, что она яркая, привлекательная и ее можно использовать в неформальных мероприятиях.

На смену советским стенгазетам сегодня пришли Instagram и TikTok. На площадке популярных соцсетей ребята рассказывают о своих делах и проектах. Но поменялась только обложка, качества и стремления остались прежними.

«Работали с октябрятами, подготавливали их к вступлению». Как пионерия меняла жизнь советских школьников-13

Владислав Белоус, председатель Детской палаты Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Мы всегда стараемся помочь другим. Также есть и развлекательные проекты, проекты на сплочение. Детская палата – это программа самоуправления. Она является важной частью пионерской организации. Конечно, проект организовывается взрослыми, но однако я считаю, что именно дети могут как-то подкорректировать проект или вообще дать свою инициативу так, чтобы этот проект понравился детям.

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# Пионеры в Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Елена Липень # Александра Гончарова # Владислав Белоус # Фотофакт

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