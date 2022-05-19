«Это такая была гордость». Виктор Лискович рассказал, как возглавлял пионерскую дружину школы

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает пионерское движение. Сегодня это самое многочисленное детское объединение страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси насчитывается более 600 тысяч пионеров. Значимая дата стала не только поводом для ярких мероприятий, но и дала возможность снова вспомнить об истории движения и его традициях.

В день векового юбилея в столице собрались порядка 2 000 пионеров и октябрят со всей страны: лидеры и активисты движения. Здесь интерактивные программы и награждение лучших из лучших, а также слова поздравления и самые теплые воспоминания от старшего поколения.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В свое время я тоже был пионером, комсомольцем. Возглавлял пионерскую дружину школы, был знаменосцем флага пионерской дружины. Вы знаете, это такая была гордость. Непередаваемые чувства. Сегодня даже наполняют тебя, когда вспоминаешь то, что было 50 лет назад.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Основы и фактически идеалы общеизвестны и являются неизменными, потому что мы воспитываем в рамках пионерского движения граждан нашей страны, людей, которые любят свою родину, которые чтят нашу историю. Поэтому историко-культурное наследие, гражданское, патриотическое воспитание традиционно лежат в основе пионерского движения.