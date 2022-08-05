«До конца ещё не искоренена». Лукашенко рассказали о главной проблеме хозяйств Постав
Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И мало здесь просто выстроить стратегию, важно ее реализовать. Это ведь только на бумаге танки и комбайны не буксуют, в жизни все иначе. Взять те же витебские интеграционные структуры. По задумке, сильный производитель должен объединить вокруг себя более слабые хозяйства, на которых производят необходимое ему сырье. Таким образом будут помогать друг другу, но в отдельных случаях должного эффекта не достигли. Почему? Этот вопрос Президент задал несколько месяцев назад в Глубоком, спрашивает и сейчас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя оценка работы твоего агропромышленного объединения?
Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:
Уважаемый Александр Григорьевич, я считаю, что это было единственно правильное и своевременное решение по принятию 70-го указа, дабы спасти те хозяйства, которые мы объединили в агропромышленные объединения (5 хозяйств).
– Из других районов у тебя в этом объединении нет?
– Нет.
– Так вообще идеально, все в твоих руках.
Александр Лукашенко:
Все хорошее сказано, этим путем пойдем, ты возглавил интеграционное объединение, у тебя головное предприятие, так? Прошло достаточно времени, чтобы обнаружить и прощупать проблемы.
Константин Гайлевский, директор ОАО «Поставский молочный завод»:
Это была дисциплина. Она до конца еще не искоренена, к сожалению. Как технологическая, так и трудовая. Без этого никуда. Да, мы оказываем посильную помощь и сегодня она безвозмездная. В качестве услуг трактористами-машинистами, ветеринарной службой, бухгалтерской, юридической. Но, если не будет должной дисциплины на местах, я ничего этого не добьюсь.
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