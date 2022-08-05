«До конца ещё не искоренена». Лукашенко рассказали о главной проблеме хозяйств Постав

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И мало здесь просто выстроить стратегию, важно ее реализовать. Это ведь только на бумаге танки и комбайны не буксуют, в жизни все иначе. Взять те же витебские интеграционные структуры. По задумке, сильный производитель должен объединить вокруг себя более слабые хозяйства, на которых производят необходимое ему сырье. Таким образом будут помогать друг другу, но в отдельных случаях должного эффекта не достигли. Почему? Этот вопрос Президент задал несколько месяцев назад в Глубоком, спрашивает и сейчас.