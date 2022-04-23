До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля

С дождями и порывистым ветром. Апрельская погода продолжает испытывать белорусов на прочность. Всему виной атмосферные фронты. Именно они принесли с собой огромные порции осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Южной половине республики досталось больше всего. Максимальное количество осадков было отмечено на метеостанции Мстиславль – 26 миллиметров.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

В ближайшее время воздушные потоки изменят свое направление на юго-западные, и в нашу страну начнет поступать более теплая воздушная масса. Температурный фон повысится и приблизится к своей климатической норме, а местами и превысит ее.