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До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля

23 апреля 2022 15:19
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С дождями и порывистым ветром. Апрельская погода продолжает испытывать белорусов на прочность. Всему виной атмосферные фронты. Именно они принесли с собой огромные порции осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Южной половине республики досталось больше всего. Максимальное количество осадков было отмечено на метеостанции Мстиславль – 26 миллиметров.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

В ближайшее время воздушные потоки изменят свое направление на юго-западные, и в нашу страну начнет поступать более теплая воздушная масса. Температурный фон повысится и приблизится к своей климатической норме, а местами и превысит ее.  

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-1

В воскресенье, 24 апреля, ночью и утром на большей части страны снова пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +4…+10 °С, днем будет +11…+18 °С. В понедельник, 25 апреля, также пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4… +10 °С, днем +12… +19 °С, а по юго-востоку воздух прогреется до +20…+23 °С.  

Во вторник, 26 апреля, ожидаются дожди, туман и грозы. Температура воздуха ночью составит +3…+10 °С, днем +9…+16 °С, а по юго-востоку столбик термометра поднимется до +19 °С.  

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. О погоде в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-4

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-6

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-8

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-10

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-12

До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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