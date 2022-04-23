Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие, вспомнить важные даты, вдохновиться нашим наследием, а через интерактивные элементы буквально прикоснуться к истории, то выставочный проект «Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры» точно для вас. Место встречи – Национальный исторический музей.

Карина Верховцева:

В эти выходные главный православный церковный праздник – Пасха. И в историческом музее тематическая выставка. Здесь вы найдете плиту-печь, самодельные качели и другие предметы, в том числе декоративно-прикладного искусства, которые расскажут о пасхальных традициях. Кстати, каждый посетитель выставки получит подарок – пасхальную открытку!

Карина Верховцева:

Отдых с пометкой «На свежем воздухе». В Ботаническом саду пройдет семейный праздник под названием «Добрый день».