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Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?

23 апреля 2022 15:13
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие, вспомнить важные даты, вдохновиться нашим наследием, а через интерактивные элементы буквально прикоснуться к истории, то выставочный проект «Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры» точно для вас. Место встречи – Национальный исторический музей.  

Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?-4

Карина Верховцева:  
В эти выходные главный православный церковный праздник – Пасха. И в историческом музее тематическая выставка. Здесь вы найдете плиту-печь, самодельные качели и другие предметы, в том числе декоративно-прикладного искусства, которые расскажут о пасхальных традициях. Кстати, каждый посетитель выставки получит подарок – пасхальную открытку!  

Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?-7

Карина Верховцева:  
Отдых с пометкой «На свежем воздухе». В Ботаническом саду пройдет семейный праздник под названием «Добрый день».  

Проведите выходные незабываемо. Какие мероприятия в Минске ждут вас?-10

 

Карина Верховцева:  
Гостей ждет пасхальный квест, детские игры, необычные мастер-классы. В программе и концерт. Каждого ждет и сюрприз, а вот какой, узнаете на самом празднике.  

# Пасха # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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