Благодатный огонь из Иерусалима к полуночи доставят в Беларусь и развезут в храмы нашей страны

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церковным чудом непосредственно в Иерусалиме наблюдали более тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к полуночи Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен и в Беларусь. Его везут в специальной лампаде, которая не позволяет святому пламени погаснуть даже при резких перепадах давления. Сразу по прибытии его доставят в храмы нашей страны.

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