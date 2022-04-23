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Благодатный огонь из Иерусалима к полуночи доставят в Беларусь и развезут в храмы нашей страны

23 апреля 2022 14:45
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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церковным чудом непосредственно в Иерусалиме наблюдали более тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодатный огонь из Иерусалима к полуночи доставят в Беларусь и развезут в храмы нашей страны-1

Ближе к полуночи Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен и в Беларусь. Его везут в специальной лампаде, которая не позволяет святому пламени погаснуть даже при резких перепадах давления. Сразу по прибытии его доставят в храмы нашей страны.

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# Пасха # общество # Фотофакт

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