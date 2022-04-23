Прямой эфир

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая

23 апреля 2022 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают облачную погоду, столбик термометра здесь покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +17 °С, без осадков. В Риме до +21 °С, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +18 °С.

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая-1

В столице Болгарии +24 °С, но с дождем. В Анкаре +27 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +26 °С.

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +11 °С, дождь. В Вильнюсе +12 °С, также с дождем. В Варшаве столбики термометров покажут +11 °С, будет дождливо.

В Киеве синоптики обещают +24 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +16 °С, пройдет дождь.

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая-7

До +20°С, дождей будет меньше. О погоде в Беларуси на последнюю неделю апреля читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
23 апреля 2022 13:54

Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?
23 апреля 2022 11:10

23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?

В Швеции коровы отпраздновали конец зимы. Посмотрите, как они танцуют
23 апреля 2022 10:17

В Швеции коровы отпраздновали конец зимы. Посмотрите, как они танцуют