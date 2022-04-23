В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая

В Париже синоптики обещают облачную погоду, столбик термометра здесь покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +17 °С, без осадков. В Риме до +21 °С, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +18 °С.
В столице Болгарии +24 °С, но с дождем. В Анкаре +27 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +26 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +11 °С, дождь. В Вильнюсе +12 °С, также с дождем. В Варшаве столбики термометров покажут +11 °С, будет дождливо.
В Киеве синоптики обещают +24 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +16 °С, пройдет дождь.
До +20°С, дождей будет меньше. О погоде в Беларуси на последнюю неделю апреля читайте здесь.