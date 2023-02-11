Теплее всего в Риме, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 февраля

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +9 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +7 °С. В Риме +14 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +12 °С.

В столице Болгарии +3 °С, ясно. В Анкаре +2 °С. В Афинах +12 °С, без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +6 °С, будет облачно. В Вильнюсе +4 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +6 °С, без осадков. До -10°С и снежно. Какой погоды ждать белорусам в середине февраля? Читайте здесь.