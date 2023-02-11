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«Единым духом сильны». В Силичах проходит зимний праздник МВД

11 февраля 2023 14:27
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители сегодня, 11 февраля, собрались на праздник, который объединяет. В горнолыжный центр «Силичи» пригласили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Единым духом сильны». В Силичах проходит зимний праздник МВД-1

Туда они направились со своими семьями из разных регионов страны. Занятие нашлось каждому. Спортивные состязания – как командные, так и индивидуальные – обязательно выявят сильнейших.

«Единым духом сильны». В Силичах проходит зимний праздник МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я уверен, что сегодняшнее мероприятие, которое проходит под лозунгом «Единым духом сильны», во-первых, даст возможность сотрудникам отдохнуть, потому что наши сотрудники работают в круглосуточном режиме, нас мало видят семьи. И сегодня возможность побыть с нашим детьми, семьями, отдохнуть, побыть на природе, покататься на лыжах. Вообще, сегодня предусмотрено очень много различных спортивных мероприятий.

«Единым духом сильны». В Силичах проходит зимний праздник МВД-7

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Что касается спорта, это наша жизнь, это наша подготовка. И наши сотрудники, руководители, весь коллектив и зимой, и летом занимаются спортом. И сегодня мы это успешно покажем во всех видах спорта, которые будут представлены на зимнем празднике.

«Единым духом сильны». В Силичах проходит зимний праздник МВД-10

В программе биатлонная эстафета, товарищеский матч по хоккею, соревнования по распилу бревна и колке дров и другие состязания.

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# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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