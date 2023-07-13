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7 человек пострадало от укусов клещей в Минской области. Как оградиться от нападения паразитов?

13 июля 2023 14:22
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе с начала лета от укусов клещей пострадало семь человек, в том числе один ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

7 человек пострадало от укусов клещей в Минской области. Как оградиться от нападения паразитов?-1

Случаи нападения паразитов зарегистрированы на территориях лесных массивов населенных пунктов: Энергетиков, Мостище, Путчино, Чики, Зубревичи. Кроме того, болезнь Лайма выявлена у четырехлетнего ребёнка. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными при походе на природу: надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, а также использовать защитные средства. Еще один вариант обезопасить себя от клещей – сделать профилактическую вакцину.

7 человек пострадало от укусов клещей в Минской области. Как оградиться от нападения паразитов?-4

Диана Смирнова, заведующая приемным отделением Дзержинской ЦРБ:
Главным методом является профилактика при помощи вакцины, у нас используется «Клещ-Э-Вак», она делается в два захода. Первый желательно делать в октябре-ноябре, вторая вакцина делается через один-семь месяцев. Желательно все это сделать за две недели до начала эпидситуации по поводу клещей в вашем районе.

7 человек пострадало от укусов клещей в Минской области. Как оградиться от нападения паразитов?-7

В районе продолжают мониторить очаги обитания клещей. Обследованы и обработаны парковые территории в Дзержинске, Фаниполе, Станьково, лесополосы Макавчицкого озера и водоема в поселке Энергетиков.

# Укусы клещей # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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