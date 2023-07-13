7 человек пострадало от укусов клещей в Минской области. Как оградиться от нападения паразитов?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе с начала лета от укусов клещей пострадало семь человек, в том числе один ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Случаи нападения паразитов зарегистрированы на территориях лесных массивов населенных пунктов: Энергетиков, Мостище, Путчино, Чики, Зубревичи. Кроме того, болезнь Лайма выявлена у четырехлетнего ребёнка. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными при походе на природу: надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, а также использовать защитные средства. Еще один вариант обезопасить себя от клещей – сделать профилактическую вакцину.

Диана Смирнова, заведующая приемным отделением Дзержинской ЦРБ:

Главным методом является профилактика при помощи вакцины, у нас используется «Клещ-Э-Вак», она делается в два захода. Первый желательно делать в октябре-ноябре, вторая вакцина делается через один-семь месяцев. Желательно все это сделать за две недели до начала эпидситуации по поводу клещей в вашем районе.