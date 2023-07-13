Белорусские художники показали, как они видят Бразилию. Вот что из этого получилось

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Как же давно я не ходила на свидания, мне очень повезло, потому что именно за этой дверью меня ждет удивительное и необычное приключение. Готовы? Тогда поехали.

Язык не помеха, когда встречаешь людей, которые общаются от души! Более 10 белорусских художников отправились в мини-путешествие по просторам интернета, чтобы вдохновиться культурой Бразилии. Свои неизгладимые впечатления они отразили на языке живописи, графики, коллажа и анимации.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсиа Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:

Я пригласил 16 белорусских художников и предложил им такую идею: создать работы, как они видят Бразилию, никогда не быв в этой стране. Все эти художники – очень талантливые люди. Они также провели своего рода исследование касаемо Бразилии, более углубленно стали изучать эту страну и таким образом воплотили это в своих работах.

Самое удивительное – это то, что художники никогда не были в такой горячей и страстной стране. Однако им удалось отразить душу бразильцев. Кого здесь только не встретишь – и русалку Серсею, и гениальные формы Оскара Нимейера.