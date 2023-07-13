Эти матрёшки есть у Константина Хабенского и Анджелины Джоли. Вот каких кукол создают ребята из белорусских детдомов

Отправляемся в путешествие с уникальными матрешками, авторами которых являются воспитанники детских домов. Их ребята расписывали сами, изучали сложнейшие орнаменты, их композиционные элементы, детали народных костюмов и головных уборов.

Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда: Каждая матрешка пошла путешествовать по миру, чтобы встретить человека, который что-то сделал в благотворительности. Людей, которым ушла матрешка, уже 16 – это Хабенский, Яна Поплавская, Пауло Коэльо, Анджелина Джоли. В этом году матрешка отправилась к Алексею Талаю, белорусскому не просто человеку – человечищу, который действительно изменяет судьбы многих людей.

Каждый наряд матрешки – это не просто роспись, а символ отдельного народа. Все композиции уникальны.

Мы штудировали книги, у нас было много научного материала, благодаря которому каждый выбрал, какое платье, какой образ хочет воссоздать в своей матрешке.

В путешествие с уникальными матрешками, представьте себе, отправился и настоящий Дед Мороз. Оказывается, если очень верить и хотеть исполнить свою мечту, то получить подарок можно не только в Рождество, но и в июле. Для детей это настоящий праздник.

Максим Михайлов:

Матрешки после выставки поедут по всему миру, чтобы подарить всем хорошим людям хорошее настроение и чтобы у них все было хорошо. Ведь каждая матрешка обозначает что-то.

Счастливые дети и счастливые мы отправляемся в путешествие дальше.