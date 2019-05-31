Дмитрий Жук о журналистах и блогерах: «Вы назовёте доктором человека, который зелёнкой мажет царапину?»

Своё мнение главный редактор издательского дома высказал в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сёння, як ніколі, паняцце прафесіі журналіста размыта, з майго пункту гледжання. Бо кожны, узяўшы ў рукі нейкі мэсэнджэр, напісаўшы нейкія рэчы, можа выкінуць гэта ўсё ў Інтэрнэт і, у выніку, пачные цыркуляваць інфармацыя. Усё ж такі, прафесійная журалістыка – гэта што сёння?Максімальна хуткая падача інфармацыі?Аналітычныя матэрыялы? І ўвогуле, як быць з кодэксам этычным журналістаў?
Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Скажите, Вы назовёте того человека доктором, который зелёнкой мажет царапину?
Игорь Марзалюк:
Ну, конечно, нет.
Дмитрий Жук:
То же самое происходит и здесь. Хайпануть – просто, показать какие-то начальные базовые навыки – тоже мы все знаем, нас чему-то учили. В конце концов, нас учили в школе грамотно писать. Да, и это тоже – один из базовых навыков журналистики.
Но вопрос о другом: вы играете вдолгую, и вы этим занимаетесь профессионально, то есть вы за это получаете деньги, либо вы этим пытаетесь развлечь себя и своих друзей? И вот когда эти развлечения становятся достоянием широкой общественности, а с нынешними технологиями это происходит по щелчку пальца, да? Вот это иногда срабатывает: с одной стороны, делает этого человека популярным, и эти блогеры имеют массу и массу просмотров. И, безусловно, надо понимать, что они – люди очень талантливые и очень технологичные. С другой стороны, они абсолютно не пекутся о том, что их слово несёт.
Это один аспект. Есть второй аспект, к сожалению, сегодня. И, по крайней мере, к этим людям можно относиться с уважением, несмотря на то, что они и как представляют для своих зрителей и читателей. Но, к сожалению, сегодня у нас очень часто мы имеем дело с анонимными каналами так называемыми.
Дмитрий Жук об анонимных Telegram-каналах: «Представляете – мы все анонимки начнём публиковать в газетах?»