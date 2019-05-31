«Очень внимательные девочки, уютная обстановка». Клиенты – об одной из лучших Региональных дирекций «Белагропромбанка»

Сегодня ОАО «Белагропромбанк» – универсальная кредитно-финансовая организация, которая стремится сочетать высокое качество обслуживания с оперативностью в принятии решений и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Одно из направлений деятельности банка – содействие экономическому развитию регионов Беларуси. На протяжении вот уже многих лет Региональная дирекция по Гродненской области – одна из самых лучших и эффективных. Виктор Щука, начальник Региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк»:

В «Белагропромбанке» в Гродно обслуживается 1 400 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, более 190 тысяч физических лиц и открыто более 240 тысяч счетов. Упор мы ставим на качественное обслуживание клиентов и за счёт этого привлекаем дополнительную клиентскую базу. В нашей региональной дирекции очень молодой коллектив, и они очень активные, и любят принимать участие в различных мероприятиях. К примеру, мы взяли шефство над Центром реабилитации детей-инвалидов.

Галина Шулейко:

Я являюсь клиентом «Белагропромбанка» уже более пяти лет. У меня есть карточка «Забота» пенсионная, я ей оплачиваю коммунальные платежи. Очень хороший коллектив, очень внимательные девочки, хорошо обслуживают. Здесь комфортная и уютная обстановка.

На протяжении всей своей деятельности «Белагропромбанк» оказывает клиентам широкий спектр услуг и совершенствует банковские операции. Работает над тем, чтобы изменяющиеся потребности населения находили своё отражение в продуктовой линейке и учитывает специфику отдельных сегментов рынка. Ирина Стефанович, начальник ЦБУ №415 ОАО «Белагропромбанк» в г. Лида:

ЦБУ в Лиде – это достаточно крупное ЦУ в Гродненской Региональной дирекции. Оно включает в себя 4 района. Своим клиентам мы предлагаем такие продукты, как обычные кредиты, внутренние и резервные кредитивы, гарантии, переводим клиентов на систему дистанционного банковского обслуживания. Но при этом я считаю, что клиент «Белагропромбанка» – это тот клиент, который привык общаться вживую, и всё-таки, мы много времени уделяем общению с клиентом, его консультированию и помогаем своим клиентам.

Юлия Седач:

Сегодня я получила зарплатную банковскую карточку в этом банке, мне очень понравилось обслуживание консультанта, он объяснил всё доступно и просто.

Успешная деятельность Региональной дирекции позволила занять прочные позиции в Гродненской области и стать надёжным партнёром для юридических лиц и частных клиентов. Виктор Щука:

На результаты работы нашей Региональной дирекции влияет, в первую очередь, сплочённая работа всего нашего дружного коллектива и от её работы зависят итоги нашей деятельности в целом.