«Красный пищевик»: Наш зефир можно включать в чек-лист по правильному питанию

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – пресс-секретарь ОАО «Красный пищевик» – Анастасия Хурсан и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела маркетинга ОАО «Красный пищевик» – Андрей Березин. Огонь II Европейских игр продолжает шествовать по стране. В ближайшее время его встретят в Бобруйске. Город Бобруйск давно окрестили зефирной столицей Беларуси. И всё, благодаря кондитерской фабрике «Красный пищевик». Это одно из самых динамично развивающихся предприятий в стране и визитная карточка города на Березине. Современные технологии производства и при этом верность традициям, новые рынки сбыта и, конечно же, только самая вкусная и полезная продукция – всё это залог успешной работы «Красного пищевика» и гарантия привлечения выгодных партнёров.

Как можно, работая на кондитерской фабрике, оставаться со стройной фигурой? Анастасия Хурсан, пресс-секретарь ОАО «Красный пищевик»:

Сладости «Красного пищевика» – это не только очень вкусно, разнообразно, но и очень полезно и натурально. И поэтому никакого вреда для здоровья наши сладости для фигуры не принесут. Нас, на самом деле, как производителя, очень радует, что в последнее время всё больше и больше белорусов, которые выбирают здоровый образ жизни – проводят время в тренажёрных залах, считают калории. И «Красный пищевик», можно сказать, соответствует этим тенденциям. Наш зефир можно включать в чек-лист по правильному питанию.

«Красный пищевик» радует покупателей постоянными новинками сладостей.

Андрей Березин, исполняющий обязанности заместителя начальника отдела маркетинга ОАО «Красный пищевик»:

Безусловно. Очень много работы проделывается у нас на предприятии по созданию новых видов продукции, и прежде всего, нужно понимать, что мы будем производить, для кого мы будем производить и где мы будем выставляться с теми или иными видами продукции. Поэтому сегодня очень много проводится исследований, мониторингов и опросов, чтобы понимать, что сегодня требуется потребителю.

Я не буду сегодня раскрывать все карты, которые существуют на нашей фабрике. А по факту скажу, чем мы можем сегодня вас порадовать. Это ограниченная линейка зефира, которая выпущена уже и будет лежать на полках фирменных магазинов сетей – зефир в шоколаде лимонный и вишневый. Это мармелад «Good mood» – «Хорошее настроение». Мармелад совершенно не имеет алкоголя, поэтому его можно кушать как взрослым, так и детям.

Конфеты «Беларусачка», которые мы завернули в обёртку – для удобства, взять с собой в дорогу куда-то, для мелкого перекуса. Мармелад «Инь-Янь». Белый цвет – со вкусом тофи-карамель, чёрненькие с черносливом и «Виноградная улитка». Уже всё это выставлено в фирменных магазинах и сетях нашей республики.

Скоро стартуют II Европейские игры, и большое количество туристов, которые посетят нашу страну, захотят приобрести сувениры. Мы уверены, что среди вкусных сувениров будет и продукция «Красного пищевика».