Дмитрий Жук об анонимных Telegram-каналах: «Представляете – мы все анонимки начнём публиковать в газетах?»

Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:

К сожалению, сегодня у нас очень часто мы имеем дело с анонимными каналами так называемыми. За которыми непонятно, кто стоит.

Если я вижу Telegram-канал, который ведёт известный человек – это здорово! Да, раньше он был в «Живом журнале», про который все забыли, сегодня он в этой форме. Верить-не верить, принимать – это каждый сам решит. То, что ему нравится, то, к чему душа лежит. Но, по крайней мере, этот человек не скрывает своё лицо, свои мысли и свою гражданскую позицию.

Но когда нам под неким ником пытается группа людей (мы понимаем, что группа людей делает), втюхать какие-то мысли, мы, конечно, должны знать это и читать, но если мы это начинаем тиражировать, вот это уже страшно. Представляете – мы все анонимки начнём публиковать в газетах?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я наколькі ведаю, з вамі, пасля таго, як Вы выказаліся на медыяфоруме – там вот гэтыя як раз ананімныя Telegram-каналы сталі спрачацца.

Дмитрий Жук:

Мгнавенна сталі камментаваць, я б так сказаў. Вы знаете, если они отреагировали, значит, правильно сказал. Если б было пустое, если бы их это не цепануло, ну, я думаю, что реакции никакой не было бы.

Дмитрий Жук о журналистах и блогерах: «Вы назовёте доктором человека, который зелёнкой мажет царапину?»