Александр Лукашенко: «Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать»

Новости Беларуси. Демократии и свободы в Беларуси не меньше, чем в других странах. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, общаясь с руководителями конституционных судов ряда зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Минск принимает международную конференцию, посвящённую современному конституционному развитию государств. Сегодня участники представительного форума приглашены на встречу с главой государства.

Александр Лукашенко отметил, что вопросы права в контексте политической системы мира – всегда актуальная и важная тема для создания справедливого общества. В адрес нашей страны нередко звучит критика за недостаточное развитие демократии. В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ Но здесь, внутри государства, ситуация видится по-другому. Цена ошибки может оказаться слишком высокой. На пути построения правового, демократического государства, важно правильно выбрать скорость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы высоко ценим вашу готовность делиться своим опытом в сфере конституционного правосудия. Он для нас, безусловно, интересен. Рассчитываем на продолжение международного сотрудничества в данной области. Ну о главах конституционных судов близких нам стран я уже не говорю. У нас всегда были добрые отношения, у нас никогда не было друг от друга никаких секретов, надеюсь, там будет и впредь. Верховенство закона в государстве, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях политической, социальной и духовной жизни людей – признак высокоразвитого общества. Принятая в Беларуси Конституция придала мощный импульс становлению демократических институтов в стране. Ровесник основного закона Конституционный суд способствует укреплению нашей государственности.

Вы знаете, хоть нас частенько критикуют по разным направлениям – как и некоторых из вас – то ли мало демократии, то ли мало или много прав человека. Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали у вас. Поэтому, критикуя нас, вы посматривайте в те Конституции других государств, у которых мы учились.

Конечно, принимая и развивая основной закон в других правовых актах, мы исходили из той действительности, из тех реалий, что существовали у нас тогда. Я на Мюнхенской конференции однажды сказал: вы, нас критикуя, не забывайте про наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах. Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать прежде всего, чтобы не было хаоса. Именно на правовых основах по закону надо строить всякие отношения в государстве. Тогда не будет хаоса.