Дмитрий Воронюк: Мы хотим сломать любые стереотипы о том, что БРСМ ассоциируется с чем-то негативным

Новости Беларуси. В Минске 30 мая прошел 43 съезд БРСМ. Приветствие делегатам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске По традиции, раз в три года активисты самого масштабного молодежного движения страны встречаются в таком формате, чтобы подвести итоги и определить стратегию дальнейшего развития. Алена Сырова рассказала подробности.

Молодые, талантливые, активные, а главное – неравнодушные. Каждый встреченный сегодня в концертном зале «Минск» именно такой. Объединенные Республиканским союзом молодежи в ежедневном едином стремлении, эти люди маленькими делами помогают Беларуси достигать реальных высот.

Анастасия Лапко, научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Мы подняли государственный флаг Республики Беларусь вместе с флагом Белорусского республиканского союза молодежи на две высочайшие вершины Европы и Африки – горы Эльбрус и Килиманджаро.

Тот самый флаг организации биохимик Анастасия Лапко, мама двоих детей, чуть позже передала в Музей белорусской государственности. Ведь именно БРСМ когда-то подарил девушке возможность реализации авторского научного проекта. Анастасия Лапко:

Это разработка сорбента для очистки крови и лечения заболеваний аутоиммунной природы.

И таких примеров идей, которые и на которых «заработали» благодаря проекту «100 идей для Беларуси», сегодня четыре сотни. Например, в гарнизонах МЧС успешно используют разработку – ствол «Викинг». Сделанная на основе белорусских составляющих, она вдвое дешевле зарубежных аналогов.

Александр Лукьянов, старший инспектор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: Проект «Ствол викинга» уже приносит конкретные дивиденды Раз в три года активисты БРСМ собираются, чтобы не просто подвести итоги работы, но и построить планы на ближайшее будущее, решить, какими проектами с их подачи будет жить страна.

Алена Сырова, СТВ:

В Год малой родины БРСМ не остался в стороне от истоков – вернее, от источников. С этого дня активисты будут благоустраивать кринички по всей Беларуси. Сергей Бычков – многодетный папа из Гомеля – три года назад тоже решил стать примером. Открыл «Папа зал» на базе обычной школы. В итоге идею приходить в спортивный зал отцами с детьми подхватили не только гомельчане, но и жители соседних стран.

Сергей Бычков, председатель правления общественного объединения «Совет отцов» (Гомель):

Когда появился третий ребенок, ему было 10 месяцев, что-то вечером с ним надо было делать. Читать книги и машинки – кто в теме? – это вечер, два, три, а потом становится так скучно… Я сам тренируюсь, поэтому решил взять с собой.

БРСМ должен стать полезным и актуальным объединением – такую мысль озвучил 30 мая новый лидер молодежного движения Дмитрий Воронюк. «Мы хотим быть всё время в курсе». Первым секретарём ЦК БРСМ назначен Дмитрий Воронюк