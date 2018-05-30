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Последний звонок-2018 в «Минск-Арене»: как это было

30 мая 2018 19:03
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Новости Беларуси. Лучшие выпускники страны собрались на большом празднике в «Минск-Арене». Для них был подготовлен грандиозный концерт и красная дорожка, на которой сделано немало ярких снимков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний звонок-2018 в «Минск-Арене»: как это было-1

Наша съемочная группа находилась центре событий. Все подробности у нашего корреспондента Яны Шипко.

Яна Шипко, СТВ:
Этот вечер на самом деле один из самых важных в жизни выпускников. «Минск-Арена» гудит как улей. Не на каждом концерте зал заполняет настолько молодая и энергичная публика. Выступают лучшие белорусские артисты, и усидеть в зале просто невозможно – многие спешат на танцпол.

Последний звонок-2018 в «Минск-Арене»: как это было-4

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Что говорили выпускники и как прошел последний звонок-2018 смотрите в видеоматериале.

# Последний звонок # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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