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Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске

30 мая 2018 08:01
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Новости Беларуси. 43-й съезд БРСМ сегодня, 30 мая, соберет в Минске делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественное объединение – надежный партнер государства в проведении молодежной политики.

Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске-1

Известен Белорусский республиканский союз молодежи не рядовыми акциями и добрыми делами. Сегодня лидеры движения подведут итоги работы за последние три года и определят дальнейшую стратегию действий. Также будет избран новый руководящий состав союза.

Приветствие участникам съезда БРСМ направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске-4

Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске-6

# БРСМ # общество # Фотофакт

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