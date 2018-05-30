Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске

Новости Беларуси. 43-й съезд БРСМ сегодня, 30 мая, соберет в Минске делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественное объединение – надежный партнер государства в проведении молодежной политики.

Известен Белорусский республиканский союз молодежи не рядовыми акциями и добрыми делами. Сегодня лидеры движения подведут итоги работы за последние три года и определят дальнейшую стратегию действий. Также будет избран новый руководящий состав союза.

Приветствие участникам съезда БРСМ направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.