Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»

Новости Беларуси. Министр образования Беларуси не остался в стороне и также поздравил выпускников с началом нового важного периода в их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Я хочу пожелать им успехов. Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов, много разных испытаний, и мне бы хотелось, чтобы они их с достоинством выдержали как настоящие граждане, как настоящие профессионалы своего дела.