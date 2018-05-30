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Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»

30 мая 2018 18:56
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Новости Беларуси. Министр образования Беларуси не остался в стороне и также поздравил выпускников с началом нового важного периода в их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»-1

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Я хочу пожелать им успехов. Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов, много разных испытаний, и мне бы хотелось, чтобы они их с достоинством выдержали как настоящие граждане, как настоящие профессионалы своего дела.

# Последний звонок # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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