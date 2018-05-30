«Мы хотим быть всё время в курсе». Первым секретарём ЦК БРСМ назначен Дмитрий Воронюк

Новости Беларуси. 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня, 30 мая, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты БРСМ собрались в Минске, чтобы подвести итоги работы за 3 года и обсудить новые проекты
По-традиции, раз в три года активисты самого масштабного молодежного движения страны встречаются в таком формате, чтобы подвести итоги и определить стратегию дальнейшего развития, новые проекты.
Приветствие делегатам съезда направил Президент Александр Лукашенко.
Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске
Сегодня БРСМ известен своими масштабными проектами, нерядовыми акциями и добрыми делами.
Сегодня на встрече в Минске выбрали новый руководящий состав организации. Так, первым секретарем Центрального комитета БРСМ стал 31-летний Дмитрий Воронюк.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Сегодня БРСМ, стоит признать, отстал на несколько шагов от современных тенденций, подходов, трендов и так далее. Мы хотим быть всё время в курсе, запускать в том числе новые интернет-порталы, новые коммуникационные площадки, чтобы каждый молодой человек на территории Республики Беларусь мог обратиться как со своей идеей, так и со своей проблемой. А мы будем думать, как это решить, как поддержать идею или помочь в ее реализации.
Участие в съезде приняли сотни делегатов из всех белорусских регионов. Реализацию новых проектов активисты БРСМ решили не откладывать. В частности, сегодня стартовала акция «Беларусь- крыница натхнення». Молодые люди обустроят малые и большие родники в разных уголках Беларуси.