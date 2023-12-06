Более 200 участников со всей страны собрал республиканской семинар БРСМ в Бресте

Центром молодежного движения страны стал Брест. Здесь проходит республиканский семинар БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие объединило около 200 человек. Это представители всех регионов страны, молодежные лидеры организаций и трудовых коллективов. Много уже известных имен.

Среди них – командир студотряда «Спадчына», который трудился на площадке республиканского патриотического центра, объявленного Всебелорусской молодежной стройкой. Ребята вынесли более 100 тонн мусора, занимались демонтажем полов в казармах, очищали подвальные помещения. Объем работы за три недели колоссальный. Молодые люди приобрели ценный опыт и укрепили командный дух.

Семен Люлькович, командир студенческого отряда «Спадчына» Брестского государственного технического университета: Зимой, конечно, тяжело работать. И погодные условия – одевались тепло. Но выходили все ребята, работали. Потрудились хорошо, заплатили тоже отлично, наш труд высокого оценили. Стройотряд – это вообще шикарное место, чтобы попрактиковаться. Во-первых, ты практикуешься, во-вторых, зарабатываешь деньги. Как для строителя это отличный опыт.

«Спадчына» передала эстафету студотрядам Брестского университета имени Пушкина и БГУ. Сегодня молодежные бригады получат путевки. На строительстве патриотического центра намерены потрудиться и другие участники республиканского семинара. А пока их ждут диалоговые площадки с представителями Центральной избирательной комиссии и Белорусского института стратегических исследований. Обсудят реализацию образовательных и социальных программ, поделятся лучшими практиками.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Уверен, что второй республиканский семинар БРСМ также придаст необходимый импульс для ребят, чтобы они могли более эффективно и сами реализовывать свои цели и задачи, но также помогать нашей молодежи Беларуси осваивать не только волонтерские мероприятия, набираться в творческого становления и талантов, но и становиться настоящим патриотом Беларуси.

Встреча в Бресте призвана сплотить молодежь. Общение позволит ребятам почувствовать плечо товарищей, в команде планировать работу по разным направлениям.