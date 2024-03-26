Дмитрий Суслов: России более безопасно иметь дело с Байденом. И вот почему

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики России, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике России:

Когда Президент России, учитывая нынешнее состояние российско-американских отношений, говорит, что нам предпочтительнее Байден, понятное дело, что эффект противоположный, это ослабляет позиции Байдена. Но в каждой шутке есть только доля шутки, так и в данном троллинге Владимира Владимировича есть только часть троллинга, потому что частично России с учетом нынешнего состояния российско-американских отношений, действительно более безопасно иметь дело с Байденом.

Почему? Потому что ситуация хуже, чем в прошлую холодную войну. Риски прямого столкновения России и США, если это столкновение произойдет, оно с большой вероятностью перерастет в ядерную войну, достаточно велики. Байден при всех его чудовищных минусах все же достаточно осторожно подходит к рискам эскалации украинского конфликта и предпочитает не переходить окончательную красную линию, чего нельзя сказать о Трампе. Трамп обещает предложить некую сделку, призванную быстро завершить украинский кризис, но я не думаю, что то, что Трамп сможет России предложить, будет России приемлемо. А в случае вероятного отказа России от этой сделки Трамп может пойти на гораздо более резкие эскалационные шаги, нежели чем более осторожный Байден.

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