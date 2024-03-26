Прямой эфир

Дмитрий Суслов: России более безопасно иметь дело с Байденом. И вот почему

26 марта 2024 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Суслов: России более безопасно иметь дело с Байденом. И вот почему-1

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики России, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике России:
Когда Президент России, учитывая нынешнее состояние российско-американских отношений, говорит, что нам предпочтительнее Байден, понятное дело, что эффект противоположный, это ослабляет позиции Байдена. Но в каждой шутке есть только доля шутки, так и в данном троллинге Владимира Владимировича есть только часть троллинга, потому что частично России с учетом нынешнего состояния российско-американских отношений, действительно более безопасно иметь дело с Байденом.

Почему? Потому что ситуация хуже, чем в прошлую холодную войну. Риски прямого столкновения России и США, если это столкновение произойдет, оно с большой вероятностью перерастет в ядерную войну, достаточно велики. Байден при всех его чудовищных минусах все же достаточно осторожно подходит к рискам эскалации украинского конфликта и предпочитает не переходить окончательную красную линию, чего нельзя сказать о Трампе. Трамп обещает предложить некую сделку, призванную быстро завершить украинский кризис, но я не думаю, что то, что Трамп сможет России предложить, будет России приемлемо. А в случае вероятного отказа России от этой сделки Трамп может пойти на гораздо более резкие эскалационные шаги, нежели чем более осторожный Байден.

Читайте также:

Петровский: для Беларуси главное, чтобы Евразия была мирным пространством

Тодд Хендрикс: «Большая часть американцев не понимает, что происходит в Украине»

«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая

# Международная политика # общество # Дмитрий Суслов

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая
26 марта 2024 10:08

«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая

Детский театральный форум «Шаги» проходит в Минске. Пообщались с участниками международного конкурса
26 марта 2024 09:28

Детский театральный форум «Шаги» проходит в Минске. Пообщались с участниками международного конкурса

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей
26 марта 2024 09:21

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей

В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды
26 марта 2024 08:57

В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды

Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие
26 марта 2024 08:52

Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия
26 марта 2024 08:43

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия

Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС
26 марта 2024 08:38

Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш
26 марта 2024 07:48

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ
26 марта 2024 07:29

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС
26 марта 2024 07:11

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике
26 марта 2024 06:46

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?
25 марта 2024 20:42

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?