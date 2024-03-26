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«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая

26 марта 2024 10:08
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Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая-1

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Глубоких перемен от того (Трамп или Байден) не будет. Понятно, что несмотря на то, что они говорят о величии Америки, все равно это величие через угнетение других. Тут не получается, значит, они там будут пытаться вмешаться в эти процессы. Начнется ли кризис на Тайване в ближайшие год-два, это зависит не столько от Трампа или Байдена, сколько от китайского лидера, от его взвешенности, глубокого видения ситуации на десятилетия вперед.

Чем наши лидеры, кстати, отличаются, – они не временщики. Лидеры России и Беларуси, Китая. Это люди, которые думают не о выборах, а о других поколениях. Думаю, не допустят развития ситуации по катастрофическому сценарию, сделают все для этого, чтобы Тайвань не стал в ближайшие годы новой горячей точкой.

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Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир?

 

# Международная политика # общество # Игорь Шатров

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