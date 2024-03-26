Детский театральный форум «Шаги» проходит в Минске. Пообщались с участниками международного конкурса

В эти дни в белорусской столице проходит 7-й минский международный детский театральный форум «Шаги». Он собирает школьные театральные коллективы с разных уголков планеты. В этом году – из Беларуси, Молдовы, Узбекистана, России – будет более 150 участников. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь его участники.
В студии руководитель театра-студии «Золотой ключик» Елена Васильева, а также организатор, актер театра и кино, режиссер, преподаватель основ актерского мастерства, заведующий театральным отделением Детской школы искусств № 2 Минска Евгений Рекеш.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Вы к нам приехали со спектаклем, который называется «Лети». Расскажите подробнее об этом проекте.
Елена Васильева, руководитель театра-студии «Золотой ключик» (Москва):
Спектакль поставлен по повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Две части этого спектакля – это две самостоятельные краткие инсценировки этой работы, но они диаметрально противоположны, поэтому и дополняют друг друга. Первая часть – авангардно пластическое решение, а вторая часть более драматическая, с ясным сюжетом, более простроенным и понятным всем. Я очень довольна получившимся результатом.
Евгений Рекеш, актер театра и кино, режиссер, преподаватель основ актерского мастерства, заведующий театральным отделением ГУО «Детская школа искусств № 2 г. Минска»:
В этом году мы взяли с ребятами пьесу современного драматурга Игоря Витренко «Яна всем нравится (нет)». Это история о детском доме, где ребята живут. История происходит таким образом, что кто-то выложил плохой отзыв о школе. Учителя это выявили, наказали ребенка. Но ребята решили провести правосудие. И началась травля главной героини Яны.
Подробности в видеоматериале.