Детский театральный форум «Шаги» проходит в Минске. Пообщались с участниками международного конкурса

В эти дни в белорусской столице проходит 7-й минский международный детский театральный форум «Шаги». Он собирает школьные театральные коллективы с разных уголков планеты. В этом году – из Беларуси, Молдовы, Узбекистана, России – будет более 150 участников. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь его участники.

В студии руководитель театра-студии «Золотой ключик» Елена Васильева, а также организатор, актер театра и кино, режиссер, преподаватель основ актерского мастерства, заведующий театральным отделением Детской школы искусств № 2 Минска Евгений Рекеш.

Дмитрий Потапович, ведущий:

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