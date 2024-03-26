Прямой эфир

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей

26 марта 2024 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проверка боевой готовности соединений и воинских частей продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В готовность к выполнению задач приводится 120-я зенитная ракетная бригада ВВС и войск ПВО.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей-1

Военнослужащим предстоит выполнить комплекс мероприятий, который предусмотрен планом проверки. В частности, подготовить вооружение, военную и специальную технику, выйти в назначенные районы и выполнить задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей-4

В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил одно из подразделений нашей воинской части было приведено в состояние боевой готовности. Выдвинулось в назначенный район и приступило к выполнению задач по предназначению – несению боевого дежурства по охране воздушных границ Республики Беларусь. Задача для нас не новая, личный состав подготовлен, расчеты обучены, все прекрасно знают свою работу, выполняют ее уверенно, никаких проблем не возникает.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей-7

Во время проверки военнообязанных призовут из запаса. По итогам будет дана оценка способности командиров управлять подразделениями в разных условиях и готовности бригады к выполнению задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды
26 марта 2024 08:57

В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды

Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие
26 марта 2024 08:52

Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия
26 марта 2024 08:43

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия