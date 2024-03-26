В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей

Проверка боевой готовности соединений и воинских частей продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В готовность к выполнению задач приводится 120-я зенитная ракетная бригада ВВС и войск ПВО.

Военнослужащим предстоит выполнить комплекс мероприятий, который предусмотрен планом проверки. В частности, подготовить вооружение, военную и специальную технику, выйти в назначенные районы и выполнить задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил одно из подразделений нашей воинской части было приведено в состояние боевой готовности. Выдвинулось в назначенный район и приступило к выполнению задач по предназначению – несению боевого дежурства по охране воздушных границ Республики Беларусь. Задача для нас не новая, личный состав подготовлен, расчеты обучены, все прекрасно знают свою работу, выполняют ее уверенно, никаких проблем не возникает.