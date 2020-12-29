Дмитрий Пиневич о «Спутник V»: «Прибыла готовая вакцина, которая прошла клинические испытания»
Новости Беларуси. В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в 5-й городской поликлинике Минска первыми привили семь человек, все они медики. Прививку в первую очередь также получат работники сфер образования, транспорта и торговли. Вакцинацию будут проводить в добровольном порядке.
Как отмечают в профильном ведомстве, в нашей стране создана система хранения вакцины, закуплено и специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки.
Отметим, Беларусь стала первой страной, где официально зарегистрировали российскую вакцину.
Елена Соловьева, старшая медицинская сестра 5-й городской клинической поликлиники:
Ощущения совершенно обычные, как у обычного здорового человека.
Когда-то очень давно я даже стояла у истоков вакцинации против гриппа. Это был 1995 год. Наверное, я одна из всей поликлиники, где работала, провакцинировалась.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Прибыла готовая вакцина, которая прошла и клинические испытания, зарегистрирована в установленном порядке в соответствии со всеми нашими требованиями. Но важный компонент, еще раз хочу подчеркнуть, во взаимодействии с нашими российскими партнерами, это то, что мы работаем и мы находимся на выходе по локализации, по выпуску готовых форм вакцин «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий.