Дмитрий Пиневич о «Спутник V»: «Прибыла готовая вакцина, которая прошла клинические испытания»

Новости Беларуси. В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 5-й городской поликлинике Минска первыми привили семь человек, все они медики. Прививку в первую очередь также получат работники сфер образования, транспорта и торговли. Вакцинацию будут проводить в добровольном порядке.

Как отмечают в профильном ведомстве, в нашей стране создана система хранения вакцины, закуплено и специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки. Отметим, Беларусь стала первой страной, где официально зарегистрировали российскую вакцину.

Елена Соловьева, старшая медицинская сестра 5-й городской клинической поликлиники:

Ощущения совершенно обычные, как у обычного здорового человека. Когда-то очень давно я даже стояла у истоков вакцинации против гриппа. Это был 1995 год. Наверное, я одна из всей поликлиники, где работала, провакцинировалась.