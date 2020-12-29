Детский сад на первом этаже жилого дома. Такое возможно? Вот что говорят в Мингорисполкоме
Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии.
Так, во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер.
Лучших из лучших награждали в городской Ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом.
И это еще не все. Президент подписал Указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер.
В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.
Илона Волынец, ведущая:
Буквально на прошлой неделе была встреча депутатов с представителями городской власти. Вы присутствовали на этой встрече, мэр города. Один из вопросов, который адресовали депутаты, касался особенно Фрунзенского района, в котором не хватает объектов образования, в частности детских садов. Там прозвучала такая инициатива, чтобы не строить отдельные детские сады, а попробовать задействовать первые этажи домов для того, чтобы потом, когда они уже не понадобятся, их под что-то другое перестроить. Насколько такая идея возможна? Будем ли мы пробовать это реализовывать в 2021 году?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Надо сказать, что на данный момент нормативного препятствия для строительства таких объектов по большому счету нет. Мы берем встроенное помещение, смотрим показатели, санитарные правила и нормы, которые применяются к дошкольному учреждению. Если они исполняются, пожалуйста, мы можем размещать там учреждения образования.
Илона Волынец:
Это может быть в обычном доме?
Артем Цуран:
Практически в любом доме.
Илона Волынец:
Город будет арендовать просто помещение или как?
Артем Цуран:
Мы говорим о нормативном каком-то барьере. Этого барьера нет, но если мы возьмем то жилье, которое сейчас строится в городе, например, популярные самые серии мапидовские, то в них эти нормативы выполнить нереально. То есть это должна быть другая серия типового строительства крупнопанельного дома для того, чтобы разместить там дошкольное учреждение. Но помимо этого есть ряд других санитарных показателей, которые мы можем не знать, а они в процессе ввода в эксплуатацию этого учреждения появляются.
Каждое дошкольное учреждение должно быть оборудовано отдельной площадкой. Если мы говорим о том, что это жилой дом, то значит мы должны понимать, какая территория будет отведена отдельным выходом для наших деток для нахождения на детской площадке. Это не может быть дворовая площадка, потому что детишки переходят небольшую, но автомобильную дорогу. Это уже небезопасно.
«Уже собрали достаточно большое количество предложений». Артем Цуран об идеях минчан по благоустройству города – подробнее здесь.