Детский сад на первом этаже жилого дома. Такое возможно? Вот что говорят в Мингорисполкоме

Конец года – время подводить итоги, дарить подарки и уделять внимание тем, кто этого заслужил. Неделя в большом городе выдалась насыщенной на торжественные церемонии. Так, во Дворце Республики по поручению Президента вручили государственные награды. Среди приглашенных было более 60 представителей разных профессий: медики, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер. Лучших из лучших награждали в городской Ратуше. Около 30 представителей разных отраслей получили медали и почетные звания за трудовые заслуги. Это руководители столичных предприятий и организаций, представители рабочих коллективов. Торжество завершилось концертом. И это еще не все. Президент подписал Указ, в соответствии с которым государственных наград и благодарностей удостоены еще 90 представителей различных сфер. В почетном списке и гость программы студии «Большого города» Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.

Илона Волынец, ведущая:

Буквально на прошлой неделе была встреча депутатов с представителями городской власти. Вы присутствовали на этой встрече, мэр города. Один из вопросов, который адресовали депутаты, касался особенно Фрунзенского района, в котором не хватает объектов образования, в частности детских садов. Там прозвучала такая инициатива, чтобы не строить отдельные детские сады, а попробовать задействовать первые этажи домов для того, чтобы потом, когда они уже не понадобятся, их под что-то другое перестроить. Насколько такая идея возможна? Будем ли мы пробовать это реализовывать в 2021 году?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Надо сказать, что на данный момент нормативного препятствия для строительства таких объектов по большому счету нет. Мы берем встроенное помещение, смотрим показатели, санитарные правила и нормы, которые применяются к дошкольному учреждению. Если они исполняются, пожалуйста, мы можем размещать там учреждения образования. Илона Волынец:

Это может быть в обычном доме? Артем Цуран:

Практически в любом доме.