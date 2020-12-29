Оздоровительные комплексы и бассейны. Что хотят построить в Минске в 2021 году?

Железнодорожная магистраль в Национальный аэропорт. Проект транспортной артерии разработают до 2024 года. Ветка поможет улучшить транспортное сообщение между Минском, Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень» и главной воздушной гаванью страны. Для возведения дороги планируется расширить существующие мосты и путепроводы, построить новые перегоны и остановочные пункты. После разработки проекта примут решение о сроках строительства железной дороги.

Поделитесь планами на будущее. Может, не только о том, что касается спортивных объектов. На что большой город планирует замахнуться?

Илона Волынец, ведущая: Я вспоминаю одно из наших интервью, которое мы записывали на обновленном стадионе «Динамо». Тогда казалось, что это что-то невероятное – этот грандиозный объект. А сейчас горожане привыкли, воспринимают его как должное, как будто все так и должно быть. То есть нас уже вроде и не удивить.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

«Динамо» – это объект, одно из украшений нашего города. Мы сохранили всю историческую ценность данного объекта. Это то, что мы видим на различных фотографиях, символизирующих нашу столицу снимках, на каких-то репродукциях.

«Динамо» – это не только игра, матч, который прошел официальный, и после этого, как говорится, объект замирает, ждет следующей активности – мы серьезно обратили внимание на то, чтобы этот объект жил постоянно. Очень надеемся, что все-таки мы справимся с пандемией за зимний период и в новый год вступим с теми планами, которые хотим реализовать, в том числе и для наших жителей. Этот объект тоже заиграет всеми красками. Мы его загрузим полноценно на протяжении всего года, а не только от матча к матчу или от концерта к концерту.

Что касается новых объектов, как-то на ум приходят все равно объекты, направленные на спортивную жизнь города и на оздоровление населения. Мы ждем реализацию, она уже идет и сейчас. Это реализация договоренностей руководителей наших двух государств (Беларуси и Китая – Александра Григорьевича Лукашенко и Си Цзиньпина) о технико-экономической помощи по строительству объектов – бассейна международного стандарта и национального стадиона. Сейчас уже на площадках находятся генподрядные организации – это китайские компании, которые проводят предварительную подготовку площадок строительных. Сами площадки уже готовы: забиваются сваи, геодезические работы выполняются.

Что касается уже наших, белорусских, то надо отметить окончание инвестиционного проекта между нашим клубом «Динамо-Минск» и городом по обновлению спортивного объекта на улице Вышелесского во Фрунзенском районе, так называемая площадка «Динамо-Юни». Сейчас это будет полноценный стадион со зрительскими трибунами, с освещением, с полями для тренировки. Это хороший стадион, будет возможность эксплуатировать его практически круглый год, потому что там искусственное покрытие. И достаточно серьезная поддержка самого нашего футбольного клуба, для развития его спортивной базы.

Помимо этого уже в процессе строительства тоже ограждены строительные площадки двух объектов оздоровления. У нас продолжается проект по строительству сооружений с бассейнами. Мы видели, что строительства просто одного бассейна горожанам уже мало, хочется набора услуг, которые востребованы у населения практически круглый год. Поэтому два проекта, чем-то напоминающих объект, который находится в Заводском районе («Мандарин»), два таких же объекта у нас строятся в Ленинском и Фрунзенских районах.