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Александр Лукашенко о вакцине от коронавируса: по желанию, кто захочет прививку сделать – я возьму у россиян

28 августа 2020 18:06
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Новости Беларуси. Витебская область в борьбу с COVID-19 вступила раньше других, когда алгоритмов лечения у медиков толком не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Справились. Только стали приходить в себя, и вот идет вторая волна.  

Александр Лукашенко о вакцине от коронавируса: по желанию, кто захочет прививку сделать – я возьму у россиян-1

Чего нам ждать, к чему готовиться и какова вероятность, если все-таки вторая волна дойдет до нас, что мы ее встретим с вакциной?  

Александр Лукашенко о вакцине от коронавируса: по желанию, кто захочет прививку сделать – я возьму у россиян-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Мы договорились с Путиным, президентом России: по желанию, кто захочет прививку сделать – я возьму у россиян вакцину и третий этап, заключительный, испытаем.  

Но уже с Россией очень многие страны, уже, наверное, больше десятка, заключили договоры, когда они массово начнут производить (вот после третьего этапа), чтобы ее закупить. Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем – посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании, в производстве вакцины.  

Что меня обнадежило, для Беларуси – это высказывание руководителя Всемирной организации здравоохранения. Он недавно заявил: ни в коем случае изоляция, ни в коем случае не прибегать к изоляции, она не дает эффекта. То, что я вам предложил в марте месяце. Мы не изолировались, мы не закрывали людей, а вы меня не поняли. Только спустя месяцы вы поняли, что Лукашенко поступил правильно, что не закрыл производство, не изолировал вас в двухкомнатной квартире с тещей и с тестем и не получил вот тот эффект, который имеет Европа. То есть мы приспособились к этой жизни, наш иммунитет все время боролся с этой заразой.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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