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Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

27 июля 2021 13:12
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень-1

Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о взаимодействии, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень-4

После встречи госсекретарь Союзного государства отметил, что подобное взаимодействие на уровне исследовательских центров поднимает планку сотрудничества на межгосударственный уровень.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень-7

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Это важнейший этап реализации в том числе, как раньше мы говорили, дорожной карты, а сегодня – союзной программы в обозначенной области. И, конечно, подтверждение той практики отношений, которой мы все сегодня обязаны служить: ради людей и ради того, чтобы форматы Союзного государства были реально наполненными, выгодными обеим сторонам и поддерживали, подтверждали, что потенциал союзного договора весом и значим. И мы будем все вместе с вами его продвигать вперед.

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень-10

Белорусские ученые примут участие в исследованиях в различных сферах – от производства лекарств и до использования энергии мирного атома.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Ковальчук # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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