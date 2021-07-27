Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.
Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси
В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о взаимодействии, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.
После встречи госсекретарь Союзного государства отметил, что подобное взаимодействие на уровне исследовательских центров поднимает планку сотрудничества на межгосударственный уровень.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Это важнейший этап реализации в том числе, как раньше мы говорили, дорожной карты, а сегодня – союзной программы в обозначенной области. И, конечно, подтверждение той практики отношений, которой мы все сегодня обязаны служить: ради людей и ради того, чтобы форматы Союзного государства были реально наполненными, выгодными обеим сторонам и поддерживали, подтверждали, что потенциал союзного договора весом и значим. И мы будем все вместе с вами его продвигать вперед.
Белорусские ученые примут участие в исследованиях в различных сферах – от производства лекарств и до использования энергии мирного атома.