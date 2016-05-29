Беларусь намерена придать дополнительный импульс развитию машиностроения: итоги визита Александра Лукашенко на «Амкодор-Пинск»

Новости Беларуси. Одной из тем недели стал разговор на уровне Президента о машиностроении. Отрасль, с одной стороны, это самые узнаваемые бренды Беларуси от тракторов МТЗ и грузовиков МАЗ до карьерных самосвалов БелАЗ. С другой, экономические трудности заставляют машиностроительные предприятия ужиматься. Старые методы работы на рынках уже не срабатывают. Поиск новой стратегии как для всей отрасли, так и для отдельных заводов – разговор, состоявшийся на предприятии «Амкодор-Пинск». На неделе здесь с производством и планами развития ознакомился глава государства. Техническая и качественная сторона белорусской дорожной техники на высоте. Найти идеальный баланс для работы в изменившихся условиях – задача на сегодня, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Амкодор» пыль в глаза не пускает, но только если вот на таких мотошоу. Делать мир улиц чище именно белорусской технике доверили азиатские страны. С Бангладеш подписан договор на 50 миллионов долларов. «Амкодоры» – в каждом шестом государстве мира. Поэтому машиностроительному гиганту, диверсифицируя рынки, приходится изворачиваться, примерно, как вот этому трактору.

Александр Лукашенко пристально наблюдает за тем, как управляют «Амкодором», и постоянно посещает предприятия холдинга. На этот раз Президент на Полесье. В самом его центре – Пинске. Здесь, как рапс в мае, расцвел старый филиал холдинга. В новых и просторных цехах – самые передовые технологии.

У владельца «Амкодора» по-весеннему приподнятое настроение. Руководитель брендового предприятия даже шутит с журналистами.

Дальше уже компетентный разговор. Александр Шакутин управляет «Амкодором» более 10 лет, поэтому готов к любым поворотам спроса.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкадор» – управляющая комапания холдинга»:

Наши проекты работают независимо от экономической ситуации. Они в любом случае окупаемы. Единственное, что срок окупаемости может быть коротким, может быть более длинным. Мы делаем всегда бизнес-план, рассчитывая на самое плохое состояние экономики, плохое состояние рынка.

В реанимирование старого производства вложили 400 миллиардов рублей. А первые экономические плоды хотят собрать уже к концу года. Но урожайность рентабельности зависит от производительности. Её можно увеличить в 2,5 раза, тем более спрос-то есть. Но оборотных средств не хватает. В отличие от трудолюбия, ни металла, ни углеводородов у белорусов нет. Поэтому помочь с деньгами просят Президента. Директорат знает: Александр Лукашенко заводы не бросает. За их проходной – тысячи белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у него есть гарантия возврата, я не говорю: продаст или не продаст (это его дело) – есть гарантия возврата, надо говорить. Будем одалживать, я буду искать эти деньги. Я буду знать, что он к концу года их вернет.

Для Пинска филиал «Амкодора» – это четыреста рабочих мест – от занятости в отдельном городе до рынка труда во всей Брестской области. Губернатор региона приводит цифры, а Президент – неоспоримые доводы.

Александр Лукашенко:

Высочайшая ценность – это рабочие, работники – инженерно-технические, конструкторы, чиновники и прочие. Это высочайшая ценность для любого государства. Слава Богу, мы это поняли.

Более детально к планам развития Брестская область Президент вернётся в ближайшее время. У частной компании «Амкодор» тоже государственный подход – инвестиции в инновации. За последние 5 лет в развитие вложили 115 миллионов долларов. Именно таких бизнесменов, как Шакутин, и не хватает Беларуси.

Александр Лукашенко:

Как не пробиться сегодня инвестору в Беларусь? Это полная глупость, что в Беларуси инвесторам плохо. Начальник ищет его, вертикаль власти ищет и тянет к себе. Как может быть плохо, я не понимаю.

Александр Лукашенко объезжает все машиностроительные предприятия страны. Без МЗКТ, МАЗа, «Амкодора» Беларусь была бы другой. Эти предприятия – двигатель экономики, без которого остальные, даже самые важные механизмы остановятся.

Два года назад Президент поверил в интеллект и золотые руки гидравлического предприятия холдинга, поручил и помог заместить белорусскими аналогами дорогостоящие импортные агрегаты. Для белорусов миссия по выпуску трансмиссии оказалась выполнимой.

На 60 процентов эти тракторы и машины состоят из отечественных компонентов. То что ещё недавно мы импортировали, готовы экспортировать. Стальные дровосеки – харвестеры, форвардеры, зерносушильные комплексы и мини-дорожная техника. Разгорается и интерес к новинке – торфобректным заводам на колёсах.

Евгений Пустовой, СТВ:

«Амкадор» выпускает дорожную, строительную, сельскохозяйственную технику и даже всю линейку машин для торфоперерабатывающих заводов. Но самое важное, бренд предприятия – такие погрузчики. Это – самый мощный, грузоподъемностью до 7-ми тонн. Кстати, в кабине, как в «Мерседесе», есть даже кондиционер. И главная особенность этого погрузчика – ювелирная точность.

У «Амкодора» около ста моделей техники. Александр Лукашенко стареется посмотреть каждую. И это не просто прогулка среди желтых машин под горячим солнцем. Внимание Президента – каждой детали, и мнению.

О необходимых доработках, только уже всей государственной машины, будут говорить совсем скоро в масштабах страны.

Александр Лукашенко:

Машиностроение – это деталь, это только деталь, а Всебелорусское народное собрание будет смотреть в целом на промышленность, как будем развиваться, какими темпами, что будем делать, какой упор будем делать в основном, сельское хозяйство, транспорт, строительство, что будем строить, как будем строить, в частности жилье. По основным вопросам мы уже приняли решение. Я думаю, нам надо это все собрать и народу в целом представить, какой будет страна через пять лет.

Вскоре масштабно обсудят и новый путь для белорусского машиностроения. Сейчас над стратегией для крупнейших автозаводов страны работают эксперты. Для Александра Лукашенко не приемлема роль vip-менеджера, который ради краткосрочных дивидендов госактивы, как ненужную бумагу, готов отправить в шредер. Прежде всего, белорусского лидера заботят судьбы заводов и заводчан.

Александр Лукашенко:

Все нам достается не просто – за счет нашего ума, ваших рабочих рук мы вот это создаем. Это великое производство. Конечно, все предприятия требуют того же, что и «Амкодор», но это порядка 35 – 40 миллионов долларов для того, чтобы закрутить производство и выйти на конец года на тот уровень, на который вы планируете. Попробуем вам помочь. Думаю, мы найдем возможность такую, поможем. Но, конечно, нужна отдача. Только вперед, чего бы нам не стоило.

Также на неделе глава государства подписал указ о выделении кредита БАТЭ. Эта аббревиатура завода «Автокомпоненты» более известна широкой публике по названию футбольной команды. Хотя сейчас на устах белорусов ледовая дружина.

Александр Лукашенко:

Конечно, плюнули в душу народу. Можно сделать конкретные выводы. Такое настроение у всех. Но не будем посыпать голову пеплом. Спорт есть спорт – все хотят выиграть. Только «растопырив пальцы» на площадку не надо выходить. Сегодня в хоккей не играют, сегодня на хоккейной площадке и в других видах спорта воюют. Даешь результат – играй. Не даешь – до свидания.

С визитом в Пинске Президент пятый раз. А этот филиал «Амкодора» посещает впервые. У радушных полешуков не принято отпускать гостя без подарков. Для музея Дворца Независимости – мини-копии самых продаваемых моделей «Амкодор», ведь этот бренд для страны знаковый и благодаря ему, в том числе, о Беларуси знают и говорят с уважением.