Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи

Зимние праздники – время, наполненное особой атмосферой и традициями. В эти дни под патронатом Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети». Сегодня, 26 ноября, в его рамках в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района приехал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей, чтобы поздравить детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ребят организовали красочное представление. Дети вместе со взрослыми окунулись в атмосферу яркого праздника. И куда же без подарков. Дмитрий Лукашенко вручил центру спортивный инвентарь и телевизор. Кроме того, ни один юный участник праздника не остался без традиционного сладкого угощения.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

Это предновогодняя традиция – с семьей посещать в преддверии Нового года детский дом определенный. Мы сюда приехали и почувствовали такое вот душевное такое тепло от детей. И оно похоже на домашнее. Поэтому я думаю, что вот эту частичку, именно в преддверии Нового года, тепла, частичку такой заботы этим детишкам нужно дарить обязательно.

В Солигорском социально-педагогическом центре сейчас находят заботу и поддержку более 20 ребят. И сегодняшний праздник стал для них ярким моментом уходящего года.