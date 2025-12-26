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Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи

26 декабря 2025 14:30
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Зимние праздники – время, наполненное особой атмосферой и традициями. В эти дни под патронатом Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети». Сегодня, 26 ноября, в его рамках в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района приехал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей, чтобы поздравить детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи-2

Для ребят организовали красочное представление. Дети вместе со взрослыми окунулись в атмосферу яркого праздника. И куда же без подарков. Дмитрий Лукашенко вручил центру спортивный инвентарь и телевизор. Кроме того, ни один юный участник праздника не остался без традиционного сладкого угощения.

Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра.

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи-4

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Это предновогодняя традиция – с семьей посещать в преддверии Нового года детский дом определенный. Мы сюда приехали и почувствовали такое вот душевное такое тепло от детей. И оно похоже на домашнее. Поэтому я думаю, что вот эту частичку, именно в преддверии Нового года, тепла, частичку такой заботы этим детишкам нужно дарить обязательно.

В Солигорском социально-педагогическом центре сейчас находят заботу и поддержку более 20 ребят. И сегодняшний праздник стал для них ярким моментом уходящего года.

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи-6

Мне понравился сегодня Дед Мороз и снежки.

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи-8

Было супер, больше всего понравились челленджи. Дать пять, присесть, обнять того, у кого красный есть элемент одежды. 

Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи-10

Мне очень понравился сегодняшний праздник, вполне современный.

От сердца к сердцу, из региона в регион – с каждым днем благотворительный проект «Наши дети» собирает все больше счастливых улыбок маленьких белорусов. Инициатива главы государства, которая уже три десятилетия объединяет страну в зимние праздники, и в 2025 году получила рекордную поддержку. К марафону добра уже присоединились более 160 предприятий и организаций со всех регионов Беларуси. 

# Наши дети # Дмитрий Лукашенко # Новый год # Дети

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