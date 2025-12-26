Дмитрий Лукашенко: посещение детских домов под Новый год стало традицией нашей семьи
Зимние праздники – время, наполненное особой атмосферой и традициями. В эти дни под патронатом Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети». Сегодня, 26 ноября, в его рамках в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Солигорского района приехал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей, чтобы поздравить детей и педагогов учреждения с наступающими Новым годом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для ребят организовали красочное представление. Дети вместе со взрослыми окунулись в атмосферу яркого праздника. И куда же без подарков. Дмитрий Лукашенко вручил центру спортивный инвентарь и телевизор. Кроме того, ни один юный участник праздника не остался без традиционного сладкого угощения.
Дмитрий Лукашенко поздравил воспитанников Солигорского социально-педагогического центра.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Это предновогодняя традиция – с семьей посещать в преддверии Нового года детский дом определенный. Мы сюда приехали и почувствовали такое вот душевное такое тепло от детей. И оно похоже на домашнее. Поэтому я думаю, что вот эту частичку, именно в преддверии Нового года, тепла, частичку такой заботы этим детишкам нужно дарить обязательно.
В Солигорском социально-педагогическом центре сейчас находят заботу и поддержку более 20 ребят. И сегодняшний праздник стал для них ярким моментом уходящего года.
Мне понравился сегодня Дед Мороз и снежки.
Было супер, больше всего понравились челленджи. Дать пять, присесть, обнять того, у кого красный есть элемент одежды.
Мне очень понравился сегодняшний праздник, вполне современный.
От сердца к сердцу, из региона в регион – с каждым днем благотворительный проект «Наши дети» собирает все больше счастливых улыбок маленьких белорусов. Инициатива главы государства, которая уже три десятилетия объединяет страну в зимние праздники, и в 2025 году получила рекордную поддержку. К марафону добра уже присоединились более 160 предприятий и организаций со всех регионов Беларуси.